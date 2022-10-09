كشف ملابسات سقوط شاب من «تاكسي».. «خناقة» مع السائق بسبب شقيقته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر فيس بوك، متضمّنا سقوط أحد الأشخاص من سيارة حال سيرها على الطريق، وإصابته.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبيّن أنّه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات، بوصول أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متعددة إثر سقوطه من سيارة.

وبسؤال شقيقته ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت أنّه حال استقلالها سيارة أجرة (تاكسي) بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وقائد السيارة، فاستغاثت بشقيقها، ولدى وصوله حدثت بينه وبين قائد السيارة مشادة كلامية، اعتدى على إثرها بالسب والشتم على قائد السيارة، وأمسك بباب السيارة محاولا إيقافه، إلا أنّ قائد السيارة تحرك مسرعا، ما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابته.

وفي وقت لاحق حضر إلى ديوان القسم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة فايد)، وقرر بأنّه قائد السيارة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بما سبق، وأضاف بأنّه فرّ خشية تعدي المذكور عليه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.