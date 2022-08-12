 شاب يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية في شبرا

أنهى شاب حياة شقيقه طعنًا بالسكين في مشادة كلامية بينهما في شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والدهما لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى عبد الرحمن في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعن نافذ في الصدر، وكشفت التحريات بأن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

استل المتهم سكينا وسدد طعنة في الصدر للمجني عليه

وأضافت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه، وتطورت الخلافات حتى استل المتهم سكينًا وسدد طعنة في الصدر للمجني عليه حتى سقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وتابعت التحقيقات بأن والد الشابين بمساعدة الأهالي قاموا بنقل المصاب للمستشفى إلًا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يقصد قتل شقيقه، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.