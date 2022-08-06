رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

مريض يطعن موظفا في مستشفى قنا العام بسبب مشادة كلامية بينهما

كتب:

رجب آدم
07:03 م | السبت 06 أغسطس 2022
مستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام

أصيب فني معمل، بجرح عميق في الرقبة، إثر تعرضه لحالة تعدي بالطعن من مريض داخل مستشفى قنا العام، وعلى الفور جرى إسعافه داخل المستشفى.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم قنا يفيد أن فني معمل يدعى «أحمد.ت.م»، داخل مستشفى قنا العام، تعرض للتعدي بالطعن في الرقبة، من مريض حيث سدد له طعنة نافذة في منطقة الرقبة مما أحدث له إصابة.

مشادة بينهما السبب

وبعد الفحص وتحريات مباحث قنا، تبين أن مريضا دخل مستشفى قنا العام للكشف وحدثت مشادة بينه وبين فني معمل على إثرها طعن المريض الفني وأسفرت عن إصابة الأخير بطعن في الرقبة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة المخطئ في الواقعة.

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس

أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة قنا بالأسماء

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا.. خطوات بسيطة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة قنا.. «الأوراق بتتصحح»

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق كيانين وهميين في محافظة قنا

إزالة 7 حالات بناء عشوائي على الأراضي الزراعية في محافظة قنا

توريد 4751 طن قمح لصوامع وشون محافظة قنا منذ بداية الموسم
بقلم رجب آدم