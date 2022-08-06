مريض يطعن موظفا في مستشفى قنا العام بسبب مشادة كلامية بينهما

أصيب فني معمل، بجرح عميق في الرقبة، إثر تعرضه لحالة تعدي بالطعن من مريض داخل مستشفى قنا العام، وعلى الفور جرى إسعافه داخل المستشفى.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم قنا يفيد أن فني معمل يدعى «أحمد.ت.م»، داخل مستشفى قنا العام، تعرض للتعدي بالطعن في الرقبة، من مريض حيث سدد له طعنة نافذة في منطقة الرقبة مما أحدث له إصابة.

مشادة بينهما السبب

وبعد الفحص وتحريات مباحث قنا، تبين أن مريضا دخل مستشفى قنا العام للكشف وحدثت مشادة بينه وبين فني معمل على إثرها طعن المريض الفني وأسفرت عن إصابة الأخير بطعن في الرقبة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة المخطئ في الواقعة.