شاب يقتل صديقه في البحيرة «مشادة كلامية تطورت لمشاجرة»

لقى شاب مصرعه اليوم، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة جراء مشاجرة مع صديقه بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المتوفى

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة بشارع الروضة في دمنهور بين شخصين مما أدى إلى مقتل أحدهما إثر إصابته بعدة طعنات وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى «حمادة. ص.ا.ل»، 33 سنة، مقيم بشارع الروضة بدمنهور وصديقه «صلاح.م.ا.ل»، 36 سنة.

سقوط المجني عليه قتيلا

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة حتى سقط المجني عليه قتيلًا نتيجة إصابته بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه قال محمد ماجد الفقي، محام بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تتراوح ما بين 10 و15 عاما كونها مشاجرة نتج عنها قتل يأتي ذلك طبقًا لملابسات الواقعة.