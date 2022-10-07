استشهاد طفلين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله وقلقيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، استشهاد طفلين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في كل من قلقيلية «شمال الضفة»، و«المزرعة الغربية» شمال غربي رام الله «وسط»، وفقا للعربية وقدس برس الإخباري.

بيانات شهداء فلسطين

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن الطفل عادل إبراهيم عادل داود «14 عامًا» استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها في الرأس، برصاص الاحتلال الحي، في قلقيلية، والطفل الأخر هو مهدي محمد لدادوة، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر.

فيما أصيب شباب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينتي رام الله وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا عليهم الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة 13 مواطنا بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.