قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الفلسطينيين بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق، مساء أمس الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي «الزبابدة» و«جلقموس» جنوب وشمال شرقي «جنين» شمال الضفة الغربية، وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار شهود عيان، إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل بلدة «بيت أمر» شمالي الخليل، الرصاص الحي صوب شاب فلسطيني مما أدى لإصابته في قدمه.

تأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية ببلدة سبسطية

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية ببلدة سبسطية في «نابلس» شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين االفلسطينيين وجيش الاحتلال، وأطلقت عناصره، قنابل غاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون، بالحجارة، مساء أمس الخميس، سيارات الفلسطينيين قرب مدخل مدينة «البيرة الشمالي»، ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أصيب، فتى فلسطينيا يدعى «أيهم عدلي دراغمة»، يبلغ من العمر «16 عاما»، بكدمات ورضوض في اعتداء للمستوطنين على خيام الفلسطينيين بالقرب من مدخل قرية «عين البيضا» في محافظة طوباس والأغوار الشمالية المحتلة شمال شرقي الضفة الغربية.

مستوطنون يلحقون أضرارا بالبيوت البلاستيكية الزراعية القريبة من «عين البيضا»

وفي وفت سابق، أتلف مستوطنون وألحقوا أضرارا بالبيوت البلاستيكية الزراعية القريبة من مدخل «عين البيضا»، فيما اقتحم مستوطنون، أمس الخميس، «خربة الفارسية» وتجمعوا قرب خيام الفلسطينيين.

بدورها، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين ببحر مدينة خان يونس جنوبي غزة، ما أدى إلى مغادرة الصيادين الفلسطينيين على مغادرة البحر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق متصل، دعت حراكات مقدسية، إلى شد الرحال لـ«المسجد الأقصى المبارك»، اليوم الجمعة، للمشاركة في «حملة الفجر العظيم» وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد.