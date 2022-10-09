الفائز بجائزة مهرجان «الجمعة البيضاء» بدمياط: «اشتريت عفش وكسبت سيارة»

عبّر عمرو عبد الدايم عن سعادته بفوزه بالجائزة الكبرى، بمهرجان الجمعة البيضاء التي نظمتها الغرفة التجارية بمحافظة دمياط؛ لتنشيط سوق الأثاث الدمياطي والجائزة عبارة عن سيارة موديل 2022.

وقال «عبد الدايم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعمل مهندسا مدنيا ومتزوج حديثا في مارس الماضي، موضحا أنه عندما شاهد إعلانا عن وجود مبادرة مهرجان للأثاث الدمياطي بتخفيضات تصل إلى 30% جاء إلى مدينة دمياط واشترى 3 غرف بقيمة 70 ألف جنيه وحصل على كوبون لدخول سحب على جوائز للمشترين في ذلك المهرجان.

استلامي للسيارة تأكيد لمصداقية المبادرة

وأكد عبد الدايم، المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه لم يتوقع حصوله على جائزة بقدر ما كان بحاجة للاستفادة من تخفيضات المبادرة، مشيرا إلى أنه عندما تأخر تسليم الجائزة لحوالي 5 أشهر بسبب إجراءات التنظيم ساورته الشكوك لبعض الوقت، ولكن عندما تواصلت معه إدارة الغرفة التجارية وتم تحديد موعد لاستلام السيارة في مهرجان كبير تأكد فعليا من مصداقية القائمين على تلك المبادرة.

وأكد عبد الدايم، أنه استأجر ونش لنقل السيارة إلى مدينة الزقازيق من أجل استكمال إجراءات ترخيصها من إدارة مرور الزقازيق كأول مالك للسيارة.

وكانت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط قد نظمت احتفالا كبيرا لتسليم هدايا مبادرة «الجمعة البيضاء» والتي انطلقت خلال الفترة من 27 يناير وحتى 27 فبراير الماضي، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط.

فعاليات لرواج منتجات الأثاث بدمياط

وقال المحاسب محمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أثناء الاحتفالية، إن الغرفة التجارية لا تتوانى عن تنظيم أي فعاليات من أجل رواج منتجات الأثاث، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع سفير سيراليون بالقاهرة لزيارة دمياط يوم الإثنين المقبل من أجل إبرام تعاقدات لتصدير الأثاث الدمياطى إلى سيراليون ليكون بديلا عن الأثاث المستورد من إحدى الدول الأوروبية، وتابع قائلا إنه سيتم يوم الأربعاء المقبل توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لتقسيط الأثاث الدمياطى وشراء الأثاث بدون مقدم.

من جانبه، أوضح سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أن مبادرة الجمعة البيضاء، كانت بمثابة حل مهم لتنشيط السوق المحلي، لافتا إلى أنه تم تقديم الهدايا للعملاء المشاركين ضمن برنامج المبادرة، موضحا أن ما تحتاجه محافظة دمياط أفكار تسويقية تسهم في تنشيط السوق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأوضح الجحر، أنه تم إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين، كما أن هناك عددا من الهدايا التي قدمها بعض العارضين المشتركين ضمن «الجمعة البيضاء» لعدد من عملائهم عبارة عن شاشات عرض، وليالى بفنادق برأس البر وشرم الشيخ بينما الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة موديل 2022 والتي فاز بها أحد المواطنين من محافظة الشرقية.

وأعلن الجحر انطلاق مهرجان التسوق بدمياط في الفترة من 15 يناير إلى 15 فبراير القادم.