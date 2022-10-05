مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء في دمياط

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق العاشر من عقار بشارع أبو الوفا بمحافظة دمياط، وذلك أثناء قيامه بالعمل، وجرى نقله إلى المشرحة جثة هامدة.

تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمياط، يفيد بمصرع شاب يدعى «حمد عيد محلب» عامل نقاش، ومقيم بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وذلك متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات تحت الإنشاء أثناء عمله بشارع أبو الوفا بمدينة دمياط.

نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان، أن العامل كان يعمل في واجهة برج سكني تحت الإنشاء في أعمال النقاشة، وسقط من أعلى السقالة في الشارع جثة هامدة، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي حضرت على الفور وسيارة الإسعاف ونقلته جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بدمياط لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.