وكيل «تعليم دمياط» يشارك الطلاب لعب كرة القدم خلال جولة على المدارس

شارك علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب في لعب كرة القدم أثناء حصة التربية الرياضية، موجها برعاية الطلاب المتميزين في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.

وواصل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية، وشملت الجولة مدرستي المستقبل الرسمية المتميزة للغات والإعدادية الحديثة، بحضور خالد محيلب مدير إدارة الزرقا التعليمية.

وكيل التعليم يناقش الطلاب في المناهج

وبدأت من مدرسة الإعدادية الحديثة بالزرقا، وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية، وناقش «عبدالرؤوف» الطلاب فيما يجري شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وتوجه وكيل وزارة التعليم بدمياط، إلى مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات، وتفقد الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم.

وشارك «عبدالرؤوف» الطلاب في لعب كرة القدم أثناء حصة التربية الرياضية.

تكريم معلم لبلوغه سن المعاش

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال جولته، عبدالسلام عبدالعال مدرس المجال صناعي بالمدرسة، لبلوغه سن المعاش، معربا عن شكره وتقديره لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء عمله أثناء حياته الوظيفية، موجها بإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.