البنوك تمول شراء أثاث «الجمعة البيضاء» بالتقسيط: «الأوضة» بنصف السعر

تشارك عدة بنوك في مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في المبادرة التي أطلقتها الغرفة التجارية بمحافظة دمياط باسم «الجمعة البيضاء» لتقديم تخفيضات كبيرة تصل إلى 40% على جميع منتجات الأثاث والتجهيزات المنزلية والفندقية، وتوفر البنوك نظام التقسيط للمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم.

وتتراوح الأسعار بين 15 و40 ألفًا لغرف النوم و18 و25 ألفًا لغرف الأطفال، كما يصل سعر غرف الأنتريه إلى 10 آلاف جنيه في المتوسط.

بنوك مصر تتيح قروضًا ميسرة لشراء السلع المعمرة

وتوفر البنوك المحلية قروض السلع المعمرة للتيسير على الراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث، بتخفيضات تصل إلى 40%، لفترة تمتد إلى شهر حتى، وتبدأ من 27 يناير حتى 27 فبراير 2022.

وأكّد محمد الزيني رئيس الشعبة، وفقاً لبيان صادر اليوم، على الإقبال الكبير من تجار محافظة دمياط للمشاركة وتقديم التخفيضات المعلنة.

البنك الأهلي أول الداعمين للمبادرة

وأضاف «الزيني»، في البيان، أنَّ المبادرة بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالمحافظة والبنك الأهلي المصري، وبمشاركة أعضاء الغرفة التجارية، وبرعاية الاتحاد العام للغرف.

يُشار إلى أهمية المبادرة في الوقت الحالي، والتي تسهم في توفير منتجات الأثاث المنزلي والتجهيزات المنزلية بتخفيضات كبيرة، تساعد الشباب المقبلين على الزواج، في التخفيف من التكاليف والأعباء، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار.

إقبال كبير من الجمهور على معارض الأثاث التابعة للمبادرة

ومع الإقبال الكبير الذي لاقته المبادرة خلال الأيام الماضية، من المتوقع أنَّ يستمر لتخلق حالة من الروّاج التجاري داخل محافظة دمياط وتنشط الحركة التجارية داخل المحافظة، في محاولة لتخطي الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الغرفة التجارية بدمياط، أصل صناعة وتجارة الأثاث في مصر، جميع شرائح المجتمع المصري، وذلك بإتاحة قطع الأثاث المصنوع بجودة عالية بأسعار مخفضة في متناول الأيدي بجانب الخصومات، فإنَّ المعروضات المطروحة في المبادرة تتناسب مع دخول الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، وكذلك الطبقات الأعلى دخلاً.