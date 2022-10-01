إحالة أوراق نقاش إلى المفتي بعد قتله مُسنة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم «ن.م.ف»، «نقاش» إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليها «ك.م.أ» وسرقتها.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة قطب البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن، والمستشار جلال فتحي إبراهيم عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي في القضية المقيدة، برقم 7101 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب.

اختفاء مسنة

وترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

صراع على مبلغ مالي

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن المتهم، نقاش توجه إلى فيلا سكن المجني عليها «ك.م.ا» 70 سنة ربة منزل، وذلك لمطالبتها بمبلغ مالي نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخل الفيلا الخاصة بها، وهو مبلغ مالي قدره 3700 جنيه.

مشادة انتهت بالقتل

ونشبت مشادة بينهما نتج عنها دفعها بقوة سقطت على الأرض فاصطدمت رأسها بالرصيف، وتعدى عليها حتى فارقت الحياة ثم استولى على عدد من المسروقات وفر هاربا.

وبتقنين الإجرءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، وحددت جلسة ديسمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.