مجدي بدران: لا خوف من انتشار المتحور الجديد لكورونا.. ويجب تلقي اللقاحات

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إنه لا داعي للخوف الشديد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، لأن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بكل كفاءة ومهارة من قبل، موضحا أنه يجب علينا توخي الحذر وسرعة الحصول على التطعيم لوجود احتمال كبير لزيادة أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة.

العالم يخوض حربا شرسة ضد المتحورات الجديدة لكورونا

وأشار استشاري الحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news» إلى أن العالم يواجه حربا شرسة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وذلك لعدة أسباب منها انخفاض مستويات المناعة المجتمعية نتيجة انخفاض مناعة التطعيم المكتسبة منه، والتي ينتهي مفعولها بمرور أربعة أشهر فقط، ولانخفاض مناعة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ولذلك لابد من الحصول على التطعيم بشكل منتظم وهو الأمر الذي توفره الدولة مجانا لجميع المواطنين.

انخفاض درجات الحرارة سبب انتشار المتحور الجديد

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة أن من الأسباب التي تؤدي لانتشار المتحور الجديد، انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، وذلك بسبب البرودة التي تسهل وجود قطرات باقية على أسطح أثاث المنزل مثل أعلى سطح المنضدة ومقابض الأبواب.

ضرورة الحصول على الجرعات اللازمة من اللقاح

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقي من الإصابة بها ويعمل على التقليل من الإصابة بكورونا والمتحورات الجديدة الأخرى، مشددا على ضرورة حصول المواطنين على الجرعات اللازمة وسرعة التوجه إلى أماكن التطعيم للحصول على الجرعات المتبقية، التي لم يأخذها المريض بعد لتقليل فرص العدوى والإصابة.

ووصف استشاري الحساسية والمناعة فيروس كورونا بأنه فيروس ذكي للغاية، وله ثلاث متحورات حتى الآن ما يفسر بقاءه لفترة طويلة.