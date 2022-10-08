«حياة كريمة»: «طرق الأبواب» حققت نجاحا كبيرا في التطعيم ضد كورونا

أكد الدكتور أحمد صابر منسق ميداني في مؤسسة حياة كريمة، أنّ حملات طرق الأبواب ستستمر لمدة 15 يوما وتنتهي يوم الأحد المقبل في محافظة سوهاج، قائلا: «مؤسسة حياة كريمة وبخاصة القطاع الطبي ننتشر في كل ما يخص الصحة بالمحافظة في سوهاج وغيرها».

وأضاف صابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج «المبادرة»، على قناة إكسترا نيوز: «كان من ضمن المبادرات، حملة طرق الأبواب برعاية المحافظة ووزارة الصحة، ونظرا لانتشار مؤسسة حياة كريمة في كل المجالات الصحية حتى يكون متطوعو حياة كريمة يكونوا من ضمن الفريق الذي يعمل في الحملة».

وتابع منسق ميداني في مؤسسة حياة كريمة: «عملنا كمؤسسة حياة كريمة في الحملة هو التوعية، إذ نصل لكل الناس في بيوتها من أجل التطعيم بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة».

الأهالي متجاوبون مع الحملة

وأوضح الدكتور أحمد صابر منسق ميداني في مؤسسة حياة كريمة: «الأهالي متجاوبون مع الحملة، والمؤسسات الدينية متجاوبة معنا، ونسبة الوعي عند الأهالي في ازدياد، واستهدفنا زيادة نسب الحاصلين على التطعيم، وأدينا أداءً جيدا».

المبادرة تعمل في كل القطاعات

وأشار إلى أن المبادرة تعمل في كل القطاعات، حيث تنظم القوافل وتشارك في المبادرات الرئاسية مثل الكشف عن فيروس سي: «نشارك في المبادرات الرئاسية بفريق كامل من المتطوعين، مهمتهم في المقام الأول، التوعية والتنظيم، كما نتكفل بحالات إنسانية بشكل كامل، ولو اضطرت الحالة إلى السفر خارج البلاد فإننا لا نتأخر ونتحمل التكاليف كاملة».