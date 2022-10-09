كوريا الجنوبية تسجل 17654 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 17654 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 61 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بكوريا الجنوبية

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات «كورونا» في البلاد إلى 24970789 حالة أي ما يزيد عن 24 مليونا، مضيفة أن 29 حالة وفاة سجلتها البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28675 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 441 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

207 إصابات بـ«كورونا» في منغوليا الداخلية

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، إنه من بين حالات الإصابة المسجلة في البر الرئيس للبلاد، 207 إصابات في منغوليا الداخلية و53 حالة في «شينجيانج»، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا».

وأمس الأول الجمعة، سجلت «لجنة الصحة الوطنية» في الصين، الصينية، 447 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 251 إصابة في منغوليا الداخلية و47 حالة في قوانجدونج.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أن إجمالي الوفيبات الناجمة عن «كورونا» في البلاد ظل عند 5226 حالة وفاة، مضيفة أن 184 مريضا بالفيروس خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 244297 شخصا.