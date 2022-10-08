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عبد المنعم السيد: حاجة الدول لتوطين الصناعة زادت بعد جائحة كورونا

كتب:

شريف سليمان
09:34 م | السبت 08 أكتوبر 2022
الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ توطين الصناعة يقوم على تركيز صناعات معينة في منطقة معينة، وكلما زاد حجم الصناعة أو مساهمة الصناعة في الاقتصاد القومي يعني أن حجم الواردات التي تأتي إلى هذه الدولة تقل، وبالتالي، فإن الصادرات التي لديها تزيد، أي الاستغناء عن المنتج الأجنبي المتكامل واستعاضته بمنتج محلي.

وأضاف السيد في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة اكسترا نيوز: «ربما الظروف الخاصة التي مرت بالعالم كله من فيروس كورونا من فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها أن الدول باتت في احتياج شديد نحو توطين الصناعة».

مصر تسعى إلى توطين الصناعة

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مصر تسعى إلى توطين الصناعة من خلال حياة كريمة وغيرها من المبادرات مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة هي التنمية الدائمة التي تقوم على أن يكون هناك منتج محلي الصنع متوافر داخل الدولة وضبط للأسعار وتقليل عملية الاستيراد.

ما معنى توطين الصناعة؟

وأشار إلى أن توطين صناعة معينة أو مجموعة من الصناعات داخل الدولة يعني ببساطة أن هذه الدولة ستستطيع أن تحقق التنمية لأن قطاع الصناعة من القطاعات التي تعتبر كثيفة استخدام العمالة، وفي حالة تنمية هذا القطاع ووجود حركة فيه، فإن الاستيراد من الخارج يقل، وتكون هناك تكنولوجيا موجودة في الدولة بشكل كبير وهو ما يطلق عليه التنمية المستدامة.

وأكد أن مصر لديها مجموعة من المكونات والمقومات التي تستطيع أن تعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تنمية الصناعة، فهناك بنية تحتية متكاملة وطرق وموانئ وغيرها، وكلها يمكنها أن تشهد المصانع بشكل جيد.

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