«عبلة خيري» أول سباحة تعبر المانش: «الكابتن أبو هيف له الفضل في نجاحي»

«ابن الوز عوام».. مثال شعبي انطبق تماما على قصة نجاح عبلة خيري، والتي تعد أول سباحة تعبر المانش عام 1974، إذ كانت والدتها أول سباحة مصرية تحصل على البطولة العالمية، وكانت بالنسبة لها مثلا أعلى.

خيري: شقيقتي تملك شركة لإنتاج كارتون الأطفال

«عبلة خيري»، قالت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلاميات جاسمين طه وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، إن والدتها كانت الداعم الأول لها في دخولها لمجال السباحة وحصولها على جوائز عدة، نظرا لما حققته من إنجازات، مضيفة: «كنت دائما لما أشوف الكاسات بتاعتها اتبسط، وهي كانت تحب الرياضة وهي في المدرسة، وأختي الكبيرة اتجهت للفن، وعندها شركة لإنتاج الكرتون للأطفال».

شاركت في بطولة بالنيل لمدة 3 ساعات

واستطردت: «كنت دائما أسمع وأنا صغيرة أن ماما نفسها تعدي المانش، واللي شجعني في كدة الكابتن عبداللطيف أبوهيف، الله يرحمه، ومسكني في النادي وقالي ليه مش بتعومي مسافات طويلة، وكان فيه بطولة في النيل لمدة 3 ساعات، وكان عمري 13 ساعة ساعتها».

وأوضحت أن الكابتن عبداللطيف أبوهيف شجعها على النزول للسباحة في مياه نهر النيل، ونجحت في أن يكون ترتيبي الثالث بين المتسابقين، «ساعتها كنت بعوم مسافات قصيرة، والتجربة دي بالنسبة ليا مرعبة، والمغامرة كانت كبيرة».