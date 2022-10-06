سباح المانش: فخور بظهوري في الفيلم الأخير احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قال البطل المصري محمد الحسيني، الملقب بسباح المانش، إنّه ظهر خلال الفيلم الأخير «شعلة النصر» في احتفالات نصر أكتوبر، مضيفا: «أنا فخور أني أكون جندي مجند وشايل شعلة النصر».

الحسيني: كنت بتدرب لمدة 5 ساعات يوميا

وأضاف «الحسيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان يتدرب يوميا لمدة 5 ساعات، إذ كان يستيقظ الساعة 5 فجرا ليبدأ التدريب، وبعد انتهاء فترة التدريب كان يذهب إلى عمله أو جامعته.

واستطرد: «أنا بشتغل في وزارة الشباب والرياضة، وفرحان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عملنا قوانين الإعاقة، ولولا فخامة الرئيس لم يتم كل هذا لنا، ومكنش زماني في الكلية أو المانش ولا كنت هبقى بطل وعندي برنامج تبع وزارة الشباب والرياضة».

سعداء بظهور ابني في الفيلم

وأوضح الحسيني تاج الدين، والد سباح المانش، أنه مع ظهور نجله في فيلم «شعلة النصر»، حظى على سعادة الكثير من أصدقاء ابنه الأجانب والذين قاموا بالتواصل معه وأيدوه على ما قام به في الفيلم الأخير.

وحققت البعثة المصرية المتواجدة بمدينة فولكستون بإنجلترا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، رقمًا جديدًا في منافسات عبور بحر المانش، واستطاعت حسم الأمر في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين، أغسطس الماضي.