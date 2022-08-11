خالد شلبي: عبرنا المانش في 12 ساعة.. ورفعنا علم مصر في فرنسا

12 ساعة ودقيقتان، الوقت الذي استغرقته بعثة السباحين المصريين لعبور بحر المانش لمسافة 22 كيلو مترا من إنجلترا إلى فرنسا في ظلام الليل، ورفع علم مصر يرفرف عاليا على الضفة الفرنسية بقيادة مصرية خالصة في رسالة دعم مهمة لذوي الهمم والدمج بينهم وبين الناس، وكرسالة تؤكد وجود تواصل وتعاون بين الشعوب بدعم من وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات الدولة بالاهتمام بالرياضة وذوي الهمم

عبور المانش في زمن قياسي

وقال السباح خالد شلبي قائد الفريق الذي عبر المانش ورئيس بعثة السباحين المصريين، إن الفريق الذي عبر بحر المانش يتكون من السباحين محمد الحسيني من ذوي الهمم، وأحمد أسامة، والسباحة شيرويت حافظ، وسباحتين ألمانيتين، ونجح الفريق في منافسة 11 فريقا، مؤكدا أنهم فازوا عليهم بالعزيمة رغم ظلام الليل وتلاطم الأمواج العالية.

وتابع لـ «الوطن» أنها المرة الاولى التي يتم عبور المانش من فريق سباحين يدمج بين أعضائه من ذوي الهمم، موضحا أن أعضاء الفريق المصريين عاهدوه خلال التدريبات على تحقيق هذا الإنجاز لتسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي تحقق في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتان.

فكرة عبور المانش

وأشار إلى أن الفكرة بدأت في سنة 2018 ونجح الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي وعبروا المانش، ورفعوا علم مصر عاليا في إنجاز جديد يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبدعم من الدولة الكامل لكل الأبطال الرياضيين.

محافظ البحر الأحمر يستقبل بعثة السباحين المصريين

ولاقت البعثة تكريم واستقبال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالورود في مطار الغردقة عقب وصولهم مباشرةً، ونجاحهم في عبور بحر المانش والتسجيل في موسوعة جينيس وصنع إنجازا جديدا يضاف لسجلات مصر في المجال الرياضي، ونجحوا في تحقيق رقم جديد في زمن عبور بحر المانش، وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين.