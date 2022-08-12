سبح 44 كيلومترا.. «الحسيني»: تغلبنا على برودة المياه وزلزال لعبور المانش

كشف محمد الحسيني السباح العالمي، تفاصيل عبوره ورفاقه المانش للمرة الأولى بعد غياب دام 40 عامًا، حيث سبحوا 44 كيلومترا بين إنجلترا وفرنسا، إذ أنه يتدرب من 2013 إلى 2015 مع الكابتن خالد شلبي، لمحاولة عبور المانش.

قابلتنا صعوبات في بحر المانش

وأضاف محمد الحسيني خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، « أنه تدرب لمدة 5 ساعات يوميًا في أي وقت.. عندي ثقة كبيرة في ربنا ثم المدرب، وقابلتنا صعوبات في بحر المانش، مياه باردة وزلزال».

أوضح «الحسيني»، أنه ورفاقه عبروا بحر المانش ووصلوا للساحل الفرنسي، لأن عندهم إرادة وتحدي ليفرحوا مصر ويرفعوا علمها، كرسالة واضحة «كل واحد يقدر يعمل كل حاجة في حياته».

الحسيني أول عابر للمانش من متلازمة داون

من جانبه قال الكابتن خالد شلبي «قاهر المانش» بذراع واحدة، إن «الحسيني» أول عابر لمانش من متلازمة داون على مستوى العالم، وتم اعتماده رسميًا مساعد مدرب في المياه المفتوحة وقناة السباحة.