بعد ضبط 10 آلاف نسخة رواية مقلدة بالمرج.. اعرف عقوبة التعدي على الملكية الفكرية

بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية 10 آلاف نسخة كتب وروايات داخل مخزن بالقاهرة دون إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، تحدث المحامي ياسر سيد لـ«الوطن»، عن العقوبات الرادعة التي تنتظر صاحب المخزن الذي عثر بداخله على 10 آلاف نسخة رواية مقلدة بالمرج، موضحا أن مصيره الحبس وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه، وذلك وفقًا لما شرعه القانون هي عقوبة سرقة وانتهاك الملكية الفكرية سواء للمؤسسات أو للأشخاص.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وأضاف «سيد» أنه حسب المادة رقم 181، العقوبة التي تنتظر المتهم من قانون حماية حقوق الملكية، هي الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل لـ 10 آلاف جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تسول له نفسه ويرتكب أحد الأفعال التالية:

1ـ طرح أي عمل مصنوع للتداول بأي شكل، وسرقة الأفكار، مثل الإيجار البيع أو غير ذلك، دون الحصول على إذن مكتوب من المؤلف أو صاحب الحق.

2- التقليد لأحد الأعمال المصنوعة، أوعرضها سواء للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، بلعلم بأنها مقلدة.

3- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد، بغرض التأجير أو البيع لأي جهاز أو وسيلة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور مثل التشفير.

4- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء النية لأي حماية تقنية، يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور مثل التشفير.

5- نشر أي عمل من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت، بدون الحصول على إذن مكتوب مسبق من المؤلف نفسه.

6- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف.

وأوضح المحامي أن في حالة العود وتكرار الجريمة، تكون العقوبة للمتهم هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وتقع عليه غرامة 10 آلاف جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه، ومصادرة المحكمة للنسخ المضبوطة بمحل الجريمة، تصل لـ 10 آلاف جني والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكابها.

غلق المنشأة المستغلة

ونوه «سيد» على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم، القضاء بغلق المنشأة المستغلة من قبل المتهم، مدة لا تزيد عن 6 أشهر ويكون الغلق واجبًا، ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة بجريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.

10 آلاف نسخة كتب وروايات دون تصريح

وكانت أكدت المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتورط صاحب مخزن بالمرج تداول وببيع كتب وروايات دون تصريح لذك، وبمخالفة القانون، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف صاحب المخزن وتمكنت من ضبطه حال تواجده في المخزن، ووجود 10 آلاف نسخة كتب وروايات دون تصريح.