«الحياة» تطلق «أهل بلدنا» المتخصص في أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة، أولى حلقات برنامج «أهل بلدنا»، من تقديم الإعلامية مها موسى، وهو أسبوعي، لإبراز الجهود التنموية المختلفة التي يقوم بها التحالف، وما يضمه من مؤسسات من بينها «حياة كريمة»، «مصر الخير»، و«الأورمان»، وبيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك الطعام المصري، وغيرها من المؤسسات العضوة في التحالف.

تفاصيل أول حلقة

ضمت أولى حلقات برنامج «أهل بلدنا»، أنشطة مؤسسة «حياة كريمة»، في تنظيم أنشطة توعوية للسيدات، وتعليمهم حرف جديدة، فضلاً عن قوافل علاجية، وأنشطة لدعم الفقراء والمحتاجين، ودفع المصروفات الدراسية لهم، وتوفير الشنط المدرسية باحتياجاتها، في قرابة 5 محافظات، هي الشرقية، والفيوم، وسوهاج، والجيزة، والقاهرة، ضمن أنشطة خيرية وتنموية، تستهدف جميع محافظات الجمهورية.

يستعرض «البرنامج»، الأنشطة التي عملت عليها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الأسبوع، فضلاً عن حوارات ولقاءات مع مسئولي تلك الكيانات، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الأعضاء في التحالف، إذ استضاف البرنامج في أولى حلقاته، الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المشروع الوطني لتطوير الريف المصري

يستهدف المشروع الوطني لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الارتقاء بمستوى أهالينا في قرى وريف مصر، بتكلفة تزيد عن 700 مليار جنيه، وهو المشروع المستهدف انتهاء المرحلة الأولى منها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.أُسس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال شهر مارس الماضي، ويضم 24 كيان من أكبر الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر، كما خصص 10 مليارات جنيه، لدعم أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.