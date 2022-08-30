مدير إدارة الإعلام بالأوبرا: قناة الحياة شريك رئيسي في نجاح محكى القلعة

قال محمد منير مدير عام الإدارة العامة للإعلام بدار الأوبرا المصرية، إن قناة الحياة شريك رئيسي في نجاح مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، الذي من المقرر أن يختتم فعالياته غدا الأربعاء، بحفل موسيقي كبير للموسيقار عمر خيرت.

محمد منير: كل فئات الشعب تواجدت في المهرجان

منير في حديثه مع قناة الحياة، قال: «واجهنا تحديات كثيرة خلال الأيام الماضية، لأننا نقدم منتجا ثقافيا، وكان هناك أكثر من شريك رئيسي في النجاح، من بينهم قناة الحياة، التي نقلت الفعاليات للملايين من المصريين، فضلا عن الجاليات المصرية في الخارج، التي بسببها وجدنا تفاعلا كبيرا مع الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي»

وأضاف أن الجمهور كان سببا رئيسيا، وراء نجاح المهرجان بحضورهم اليومي لكل الحفلات، فنحن كنا نتمنى أن يحضر 100 مليون مصري للحفلات، لكن أهم ما ميز هذه الدورة، أن كل فئات المجتمع، كانت متواجدة حتى أطفال مستشفى السرطان، كانوا متواجدين في الحفلات.

محمد منير: حرصنا فى تنوع جدول المهرجان

وتابع: «حرصنا في وضع جدول الحفلات، أن نرضي كل الأذواق المختلفة، حيث تم تواجد الانشاد الديني والصوفي، مع كبير المنشدين الشيخ ياسين التهامي، وأيضا جيل الوسط الفني، أمثال على الحجار وهاني شاكر ومدحت صالح وهشام عباس، كما أن الفرق الموسيقية كانت متواجدة، من بينهم بلاك تيما ووسط البلد، حتى المواهب الواعدة أمثال محمد محسن، والنجوم العرب مثل نوال الزغبي».