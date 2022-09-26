إصابة المستشار الألماني أولاف شولتز بـ«كورونا» بعد عودته من الشرق الأوسط

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتز بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، حسب تصريحات المتحدث باسم سولتز، أكد فيها أن المستشار الألماني عزل نفسه، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، مشيرا إلى أن «الأعراض خفيفة».

شولتز يوقع اتفاقية مع الإمارات

وتأتي إصابة شولتز في أعقاب انتهاء جولة في الشرق الأوسط، وقع خلالها عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة والنمو الصناعي، مع رئيس دولة الإمارات المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، شملت الجولة السعودية وقطر.