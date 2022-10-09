رئيس «دينية الشيوخ»: صحة الإنسان أول مقومات صناعة الحضارة

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الله تعالى خلقنا من الأرض وكلفنا بإعمارها، وفوض إلينا أمر إصلاحها والانتفاع بها وفق تعاليم شرعه، وأنعم علينا بقدرات ومهارات ووضع يجعلنا قادرين على البناء والتعمير، وعليه كانت صناعة الحضارة فريضة إسلامية.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي الأول لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الذي يناقش آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية، أن الطب يحتل مكانة عظيمة في منظومة الحضارة والتعمير، ولذلك نرى الاهتمام البالغ به في الشريعة الإسلامية، من خلال الآيات القرآنية الكريمة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت صناعة الحضارة لها مقومات وأسس؛ فإن أول هذه المقومات هي صحة الإنسان وقوته وعافيته.

لا يوجد مرض ليس له علاج

وأضاف «عامر»، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الدواء وعدم اليأس، فلا يوجد مرض إلا وأنزل الله تعالى له علاجا، وهذا يدل على شرف الطبيب وكل من له علاقة بمنظومة الطب الذي يؤمن بالله تعالى ربا، فيجعل الكون كله مادة يسعى من أجل صلاحها وإصلاحها وإقامة الحضارة فيها من خلال الحفاظ على صحة الأبدان والعقول، ما يجعل من يعمل بمنظومة الطب في أعلى مراتب الشرف.

قلة الأمراض الفتاكة من علامات تحضر الدول

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن من علامات التحضر في أي أمة قلة الأمراض الفتاكة فيها، وهذا لا يأتي إلا من خلال تلك الجهود الجبارة التي يقوم بها الأطباء في مستويات العلاج وكذلك البحث العلمي، إذ يبحثون عن الفيروسات والميكروبات وسائر الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمراض وغيرها، ويقومون باستخراج العلاجات من أجل القضاء عليها، كما حدث ويحدث في مصر بجهود قيادتها السياسية الحكيمة، وهذا من علامات وجود التقدم والتحضر الطبي في المجتمع.

يذكر أن المؤتمر الدولي السنوي الأول لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، يناقش آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.