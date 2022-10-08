«الجامعات» تعلن إجراءات مهمة لزيادة النشر الدولي ودعم البحث العلمي.. أبرزها زيادة المكافآت

إجراءات تحفيزية كثيرة اتخذتها الجامعات في الآونة الأخيرة لدعم البحث العلمي والنشر الدولي؛ بما يسهم في تحسين التصنيفات الدولية للجامعات؛ أهمها زيادة المكافآت المادية المتعلقة بالنشر الدولي، وإنشاء وحدات متخصصة لدعم البحث العلمي في مختلف التخصصات.

تحفيز الباحثين بمستوى عال من خلال نشر الأبحاث

في البداية، قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة حريصة على تحفيز الباحثين بمستوى عالٍ من خلال نشر الأبحاث دوليا؛ بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعة، مؤكدا أنه تقرر زيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولي.

100 ألف جنيه في حالة النشر بمجلة نيتشر العالمية

وأضاف «صالح» لـ«الوطن»، أن المبالغ المالية الممنوحة للباحثين وصلت لـ 100 ألف جنيه في حالة النشر بمجلة عالمية ذات معامل تأثير قوية مثل «نيتشر»، موضحا أن مكافآت النشر يجري توزيعها على الباحثين حسب قيمة المجلة، مؤكدا أن الجامعة حاليا تتحمل المبالغ المالية المطلوبة لنشر الأبحاث دوليا.

70 % من تمويل أبحاث الجامعة مصري

وأكد أن الدولة المصرية في الوقت الحالي، اهتمت بدعم البحث العلمي، وحاليا دعمته بقيمة 2 مليون جنيه في مقابل 300 ألف في السنوات السابقة، لافتا إلى أن 70% من تمويل أبحاث الجامعة مصري.

وحدة متخصصة لدعم البحث العلمي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة لزيادة النشر الدولي؛ أهمها تزويد المكافآت الخاصة بالنشر الدولي وتوزيعها على باحثي الجامعة حتى وإن كانت أبحاثهم مشتركة مع آخرين من جامعات أخرى.

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، أن الجامعة قررت تمويل المشروعات البحثية كجزء من الشروط الخاصة بالنشر الدولي، وإنشاء وحدة دعم البحث العلمي بهدف مساعدة الباحثين في الترجمة والمراجعة اللغوية للأبحاث وكيفية اختيار الموضوع.

ونوهت بأن الجامعة أيضا تهتم بتنظيم مسابقة لتكريم الباحثين الذي نشروا أبحاثا دولياة، فضلا عن دعمها النشر لمختلف القطاعات ومنها العلوم الإنسانية، فضلا عن الاهتمام بالتواصل مع الجامعات المختلفة الأخرى لأنه يتمثل أيضا ضمن البنود الخاصة بعمليات النشر الدولي.