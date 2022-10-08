عضو بـ«الشيوخ»: تأهل فتيات مصريات لقائمة فوربس بداية الوصول للعالمية

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية أصبحت تعتلي مكانة مرموقة بين النساء المتميزات في العالم.

دعم المرأة على جميع المستويات

وقالت عفيفي في تصريحات صحفية، إن القيادة السياسية لعبت دورا كبيرا في دعم المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تأهل عدد من الشابات المصريات المبدعات في مجالات تجارية ورياضية لقائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 تحت سن الـ 30 عاما، معربة عن أنه بداية الوصول للعالمية.

وأوضحت أهمية دعم جميع الجهات بالدولة للشابات الناجحات وأصحاب المبادرات في جميع المجالات للوصول بهن إلى العالمية، مبينة أن النجاح يبدأ من داخل البيت باعتباره الحاضنة الحقيقية لكل تجربة نجاح.

تكثيف الجهود لاكتشاف المبدعين

وقالت أننا بحاجة إلى تكثيف الجهود لاكتشاف المبدعين والمبدعات منذ مرحلة الصغر لدعمهم والوصول بهم إلى العالمية.

ووجّه المجلس القومي للمرأة، التهنئة إلى كل من هادية غالب، ودينا مشرف بطلة تنس الطاولة، ومريم هيثم عصمت باحثة في علوم الفيزياء الفلكية، وفاطمة الشناوي، ونوران جوهر بطلة الإسكواش لتأهلهن لقائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 تحت سن الـ30 المبتكرين والمبدعين الشباب الذين أثبتوا بصماتهم في المنطقة وخارجها.