«زراعة الشيوخ»: دعم خطوات الرئيس على رأس أولويات أجندة دور الانعقاد الثالث

قال المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنَّ اللجنة ستواصل دورها في مناقشة ملفات قطاعات الزراعة والري والأمن الغذائي بدور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تستهدف دعم خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تلك القطاعات المهمة والتي مثلت طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

أبرز ملفات لجنة الزراعة بدور الانعقاد الثالث

وأضاف «الجبلي»، في بيان صادر اليوم، أنَّ من أبرز الملفات التي ستتبناها اللجنة في دور الانعقاد الثالث، التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم دور البحوث الزراعية في ذلك الملف وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي واقتصاديات صناعة الأسمدة، بما يساعد في الإسراع من تنفيذ خطة الدولة بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.

وتابع أنَّ ملف التعاونيات الزراعية من الملفات المهمة التي تتطلب إعادة دراسة وبحث لإعادة هيكلته وتعظيم الاستفادة منه، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتعديل القانون الخاص بها لتصبح حلقة الوسيط بين المزارع وباقي حلقات القطاع من أسمدة ومبيدات وبذور وإرشاد زراعي وتسويق المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة وتحسين الإنتاج.

وأشاد بجهود رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات بالدولة، ومن بينها قطاعي الزراعة والري خاصة حجم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في قطاعي الزراعة والري، مستشهدًا بمشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة التي أضافت للرقعة الزراعية نحو 4 ملايين فدان، ومشروع صوامع القمح التي كان لها دور كبير في الحفاظ على جودة القمح ومنع إهداره في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك مشروع تبطين الترع الذى يستهدف الحفاظ على كميات المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لنهايات الترع، وذلك إضافة إلى خطوات الدولة في التوسع في أنظمة الري الحديث.

حل أزمة نقص الأسمدة وغرامات الأرز

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى دور البرلمان في دعم تلك الجهود، من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مستشهدًا بدور مجلسي النواب والشيوخ ولاسيما الأغلبية البرلمانية برئاسة المهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في حل أزمة نقص الأسمدة وغرامات الأرز وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

وأكّد «الجبلي» أنَّ لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ستحدد خلال الأيام المقبلة، أجندة عملها بدور الانعقاد الثالث، بعدما تستمع لمقترحات كل الأعضاء باللجنة بشأن أولويات أجندة عمل اللجنة وفقًا لرؤية كل منهم.