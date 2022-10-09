روسيا تندد بالازدياد الملحوظ للقصف الأوكراني على أراضيها

نددت دولة روسيا الاتحادية بالازدياد الملحوظ للقصف الأوكراني على أراضيها في خبر عاجل أذاعته قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بعد يوم واحد من قصف دولة أوكرانيا جسر القرم.

دعم غربي لأوكرانيا

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي بعد إعلان إقليمين تابعين لأوكرانيا رغبتهما في الانفصال من أجل أن يصبحا تحت السيادة الروسية التي تدخلت لحمايتهما، وبعدها تطورت الحرب ليدخل الغرب متمثلا في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

عقوبات واستفتاءات

واستحوذت روسيا على 4 أقاليم بعد مرور 7 أشهر وأقامت استفتاءات شعبية صوت فيها الأفراد لصالح الانضمام إلى أوكرانيا.

وقبيل هذه الاستفتاءات أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حالة التعبئة الجزئية في البلاد من أجل جمع 300 ألف مقاتل للمشاركة في القتال ضد أوكرانيا.

يأتي هذا في ظل فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا التي ردت بقطع إمدادات الغاز إلى ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.