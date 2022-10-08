الرئاسة الأوكرانية: روسيا تقف خلف انفجار جسر كريتش بالقرم

اتهمت الرئاسة الأوكرانية، موسكو في التورط بالانفجار الذي خلَّف أضرارا في جسر كريتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن ذلك عبارة عن نتيجة صراع داخلي في أوساط الحكم في موسكو.

بودولياك: الشاحنة دخلت الجسر من الجانب الروسي

من جانبه قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة الأوكرانية عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي، وينبغي علينا البحث عن الأجوبة في روسيا، وهذا يعني أن كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي لتفجير الجسر».

وقبل ساعات أعلن بودولياك تصريحات متناقضة للتصريحات السابقة، حيث وصف تفجير جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بأنه «البداية»، مضيفا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب تدمير كل شيء غير قانوني».

فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤول حكومي أوكراني قوله إن «القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر».

وكانت لقطات تليفزيونية تم بثها على شبكة الإنترنت أظهرت انفجارا هائلا في جسر كيرتش الذي بنته موسكو ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، حيث أظهرت الصورة أن مصدر الانفجار شاحنة بيضاء كانت تسير على الجسر ليلا مع عدد قليل من المركبات الأخرى، وألحق الانفجار أضرارا بالطريق السريع والسكة الحديد.