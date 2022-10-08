آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. العثور على 3 قتلى جراء انفجار شاحنة على جسر كريتش

في آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلنت لجنة التحقيق الروسية التي كلفت من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العثور على 3 قتلى حتى الآن نتيجة انفجار شاحنة على جسر كريتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وقالت اللجنة الروسية في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه يُعتقد أن الضحايا هم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت في الجسر، إذ جرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين «رجل وامرأة» من المياه وجرى التحقق من هويتهما في الوقت الحالي.

وأضافت اللجنة الروسية أن المحققين الروس توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة «كراسنودار» بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

الهجوم على جسر القرم إعلان حرب ضد موسكو

وشملت آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا أيضا، تأكيد أوليج موروزوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، اليوم السبت، أن الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي» على جسر كريتش بشبه جزيرة القرم، بمثابة إعلان حرب ضد روسيا، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».

وأضاف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي: «حرب إرهابية غير مقنعة ضد روسيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر كريتش بالقرم لم يعد مجرد تحدٍ، إنه إعلان حرب بلا قواعد».

وفي سياق متصل، أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذعر في العالم، وذلك بعد رصد طائرة يوم القيامة تحلق أمس الجمعة في سماء العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب تحليلات غربية، رأى مراقبون أن هذا يعني أن بوتين على وشك إعلان الحرب النووية ضد الغرب وحلفاء أوكرانيا، إذ أن طائرة يوم القيامة تعد نوعا من الطائرات التي يجري نشرها في حالة نشوب حرب نووية، وفقا لما أوردته صحفية «إكسبريس» البريطانية.

بوتين: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية لحماية أراضينا

كما هدد بوتين في مناسبات عديدة بأن بلاده لن تترد في استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، ومن بينها الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا، وضد أي عدو خارجي، بحسب وصفه، إذ أن روسيا ضمت 4 مناطق في شرق أوكرانيا بعد استفتاءات وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

وفي نهاية آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، يشار إلى أن الرئيس الروسي وجّه تحذيرات خاصة إلى دول الغرب، منوها بأنهم إذا لم يتوقفوا عن دعم أوكرانيا بالسلاح، يوجه الترسانة النووية ضدهم.