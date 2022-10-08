انفجار جسر كيرتش.. صدام جديد يشعل حرب روسيا وأوكرانيا

أزمة جديدة تؤجج حرب روسيا وأوكرانيا، تتمثل في تفجير جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، حيث تشير الأحداث إلى أن أوكرانيا تسعى إلى استرداد القرم، وليس فقط المناطق الأربعة التي ضمتها موسكو مؤخرا بعد استفتاءات بالانفصال عن أوكرانيا، وواجهت العديد من الانتقادات حول تلك الخطوة التي وصفها حلفاء أوكرانيا بأنها خرقت جميع القوانين الدولية.

مقتل 3 أشخاص جراء انفجار جسر كيرتش

ويأتي تفجير جسر كيرتش بعد عدة أيام من تفجير خطي أنابيب «نورد ستريم 1 و2» اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا، ما يعني طرح العديد من السيناريوهات التي ستؤول إليها الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شهرها الثامن، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي التفاصيل، اندلع حريق هائل ناتج عن انفجار في جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبة جزيرة القرم، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، بالإضافة إلى اشتعال النيران في صهاريج وقود في قطار كان يعبر الجسر، وفقا لتقارير أولية أصدرتها لجنة روسية تولت التحقيق، وتشكلت بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين يفوّض الأمن الفيدرالي الروسي تشديد حماية جسر القرم

وفي تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت موسكو، أعلنت سكة حديد شبة جزيرة القرم، استهداف عمل تخريبي لجزء من السكة على جسر القرم عبر مضيق كيرتش.

كمت تأخرت حركة القطارات من موسكو وسانت بطرسبرج إلى سيمفيروبول، وتباطأت حركة المرور على الجسر، لتعلن روسيا في وقت لاحق من مساء السبت استئناف المرور على الجسر، الذي يعتبر جوهرة تاج المشروعات الروسية.

كما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما مكن بموجبه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تشديد إجراءات حماية جسر كيرتش بشبة جزيرة القرم، وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز التي تربط شبه جزيرة القرم، بإقليم كراسنودار.