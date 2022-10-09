بوتين: تفجير جسر القرم «عمل إرهابي» وأحمل أوكرانيا المسؤولية

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوكرانيا مسؤولية تفجير جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، إذ وصف الحادث بأنه «عمل إرهابي»، بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا قبل سنوات.

بوتين: التفجير كان يستهدف البنية التحتية الروسية

وقال الرئيس الروسي: «تفجير جسر القرم كان يستهدف البنية التحتية الروسية».

ومن جانبها، كشفت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم، عن أن جهاز المخابرات الأوكرانية وراء تفجير جسر القرم.

ضربة قوية لموسكو

ويترقب العديد من المحللين الخطوات التالية التي يتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي يرجحون أن تكون تصعيدية، خاصة وأن الانفجار شكل ضربة قوية لموسكو ولأهمية هذا الجسر، رغم أنه استأنف حركته شبه المعتادة اليوم، وعادت القطارات إلى عملها.

وكان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، حذر في يوليو الماضي من أن ضرب جسر القرم يطلق العنان لسيناريو «يوم القيامة»، في إشارة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية.