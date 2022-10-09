بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الاثنين

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش الروسي، حسبما أعلن الكرملين منذ قليل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه من المقرر عقد اجتماع غدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وذلك بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، بعد استفتاء أجري عام 2014، بحسب شبكة «يورو نيوز».

بوتين يأمر بتعزيز إجراءات حماية شبكات النقل في شبه جزيرة القرم

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعزيز إجراءات حماية شبكات النقل في شبه جزيرة القرم، وكلف جهاز الأمن الفيدرالي بضمان أمن النقل عبر جسر كيرتش في شبه الجزيرة، بحسب قناة «روسيا اليوم» الأخبارية.

لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم

وأنشأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم. من جهتها، أعلنت وزارة النقل الروسية استئناف حركة القطارات والسياراتِ والحافلات عبر جسر القرم.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية جراء حادث تفجير شاحنةِ نقلٍ على جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة ومقاطعة كراسنودار، فيما تواصل فرق التحقيق الروسية عملها لكشف ملابسات الهجوم.