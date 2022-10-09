بعد تفويض بوتين لحماية جسر القرم.. ما هو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي؟

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر بتشديد الإجراءات الأمنية على جسر القرم الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية، بحسب وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الجهاز تحت قيادة جنرال الجيش الروسي ألكسندر بورتنيكوف منذ عام 2008

ويعد جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، الهيئة الرئيسية الخاصة بالأمن في روسيا وهي الوريث الرئيسي للجنة أمن الدولة التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث تقع مسؤولياتها الرئيسية ضمن حدود الدولة وتتضمن مكافحة التجسس، وأمن الحدود الداخلية ومكافحة الإرهاب والمراقبة بالإضافة إلى التحقيق في أنواع أخرى من الجرائم الكبرى وخروقات القانون الاتحادي الروسي، بحسب صحيفة «بتيرسبورغ تايمز» الروسية.

ويقع مقر الجهاز في ميدان لوبيانكا وسط موسكو، في المبنى الرئيسي للجنة أمن الدولة السابقة، والمسؤول عن الجهاز هو مدير خدمة الأمن الاتحادية منذ عام 2008 جنرال الجيش الروسي ألكسندر بورتنيكوف.

وكانت خدمة مكافحة التجسس الاتحادية في روسيا البديل عن خدمة الأمن الاتحادية المباشر، حيث إنه في 12 أبريل من عام 1995، وقع الرئيس الرويس الأسبق بوريس يلتسن قانونا لإعادة تنظيم خدمة مكافحة التجسس، أدى إلى إنشاء خدمة الأمن الاتحادية.

خدمة الأمن الاتحادية في روسيا تعد خدمة عسكرية مثل القوات المسلحة

فيما توسعت مسؤوليات خدمة الأمن الاتحادية في العام 2003 عبر إدماج خدمة حرس الحدود التي كانت مستقلة آنذاك، وكذلك بدمج جزء كبير من الوكالة الاتحادية لاتصالات ومعلومات الحكومة السوفيتية المنهارة، وتبقى مكونان رئيسيان من لجنة أمن الدولة السابقة مستقلين إداريا عن خدمة الأمن الاتحادية وهما خدمة المخابرات الخارجية وحرس الدولة، بحسب صحيفة «أرجومنتي إي فاكتي» الروسية.

وتعد خدمة الأمن الاتحادية في روسيا خدمة عسكرية مثل القوات المسلحة، ووزارة الشؤون الداخلية وخدمة الحماية الاتحادية وخدمة المخابرات الخارجية والخدمة الاتحادية للتحكم بالمخدرات ووزارة الطوارئ المسؤولة عن الدفاع المدني، لكن ضباط خدمة الأمن الاتحادية المكلفون لا يرتدون أزياء عسكرية.