بايدن: إعلان بوتين التعبئة الجزئية خطأ فادح.. والتهديدات النووية غير مسؤولة

بعد عشرين يوما من إعلان روسيا الاتحادية التعبئة الجزئية، من أجل حشد 300 ألف مقاتل لمواصلة القتال في جارتها أوكرانيا، خرج اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدين أن التعبئة الجزئية لروسيا خطأ فادح، وتهديدات موسكو النووية غير مسؤولة في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية، مواصلين: «سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وسنستمر في الضغط على روسيا بالعقوبات».

تهديد بوتين باستخدام النووي

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي إذا أصبحت بلاده مهددة، في تصريحات أصابت الغرب بالذعر، ما دفع الولايات المتحدة للتواصل معها سرا وعلانيةً، بحسب بيانات لوزارة الخارجية الأمريكية من أجل التأكد من صحة التهديدات.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي عقب إعلان إقليمين في أوكرانيا رغبتهما في الانفصال والانضمام إلى روسيا التي دخلت من أجل الدفاع عنهما، وأدى ذلك إلى استحواذ روسيا على 4 أقاليم، وأقامت استفتاءات شعبية رفضتها أوكرانيا والغرب، ولكن لم تأبه روسيا بهذا الأمر وسط عقوبات اقتصادية بين روسيا والغرب أضرت بالاقتصاد العالمي، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للطاقة والحبوب الغذائية.