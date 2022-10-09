تعرف على عقوبة المتهمين بإدارة منشأة علاج إدمان بدون ترخيص بالجيزة

بعد أن داهمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، منشأة علاج إدمان بدون ترخيص بالجيزة وحررت 60 محتجزا، وضبطت أدوات للتعذيب، تحدث ياسر سيد، المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تتنظر القائمين على إدارة المركز، وقال إن عقوبتهم ستكون الحبس والغرامة.

يأتي ذلك وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لـسنة 2004، والمعدل برقم 141 لـسنة 2006، وذلك لمن يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشآت.

الحبس والغرامة

وأضاف «سيد» أن المتهمين ينتظرون عقوبة الحبس مدة تصل لـسنة ودفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، «لكل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق».

وأوضح «سيد» أنه يُعاقب كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، بالحبس مدة تصل لـسنتين ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تقع نفس العقوبة للطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، على أن ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق في جميع الأحوال.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مركز علاج للإدمان والصحة النفسية وذلك بدون ترخيص بالجيزة، واحتجاز 60 شخصًا من متعاطي المواد المخدرة بالإضافة لصرف أدوية طبية لهم مقابل مادي.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط القائمين على إدارة المنشأة وتبين أنهم 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية ومقيمون بدائرة قسمى شرطة العمرانية بولاق الدكرور بالجيزة، كما عُثر على 60 شخصًا بداخل المركز وجميعهم من متعاطي المخدرات، وعند سؤال عدد منهم والتحقيقات أقروا بحجزهم، والآخرين داخل المركز عن طريق أهلهم، وذلك كرهاً عنهم، وحيث أقروا أن القائمين على إدارة المنشأة يقومون بتكبيلهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب بحجة العلاج.