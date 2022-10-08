الأمن العام يداهم مزرعة إمبراطور الحشيش بالغربية ويضبط 33 كيلو مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 عناصر إجرامية خطرة بالغربية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

واستهدف قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، ومجموعات من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات، أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، ويدعى س. م، الشهير بـ"إمبراطور المخدرات"، مقيم في دائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات بالسجن المؤبد.

القبض على المتهمين بكميات كبيرة من المخدرات

وحال تواجد المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، في مزرعة بالقرب من سكنه، أمكن ضبطه داخل المزرعة المشار إليها وبصحبته 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية؛ معاونيه فى ذات النشاط الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرامًا وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات ذلك النشاط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.