«مجاعة في مدينة ليمان المحررة».. الأوكرانيون يحتشدون في طوابير من أجل وجبة طعام

بعد أشهر طويلة من المعاناة في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يتحارب سكان مدينة ليمان المحررة مؤخرا من روسيا، من أجل الحصول على الطعام، حيث تعم مجاعة على المدينة المكتظة بعدد كبير من السكان، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية» اليوم.

وتُظهر الصور حشودا كبيرة تجمعت أمام مخازن صغيرة، حيث توزع إمدادات عشوائية طارئة لسكان مدينة ليمان المحررة.

أصبحت الحياة في المدينة المحررة صعبة بشكل استثنائي

بعد أن تلاشت أصوات المعارك النارية، منذ الانسحاب السريع للقوات الروسية قبل حوالي أسبوع، أصبحت الحياة في المدينة المحررة صعبة بشكل استثنائي، حيث لا طعام، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا يوجد حتى اتصالات.

والحديث عن وجود خبز متبرع به يؤدي على الفور إلى طوابير طويلة يسيطر عليها اليأس، حيث يحاول كل شخص من سكان المدينة تأمين أحد صناديق المساعدات التي يتم تسليمها.

وتشتكي سيدة عجوز قائلة «أنتظر في الطابور منذ ساعات، قدمي متعبة جدا»، وأثناء حديث السيدة العجوز، علا صوت خلاف كبير بين سيدتين بسبب احتياج كل منهما للخبز الذي يتم تسليمه.

وتقول سيدة أخرى تدعى أولجا «لقد كنت أرى أن الحرب ستوحدنا ولكن لا، الحرب فعلت العكس، الناس تعتني بنفسها فقط ولا تساعد بعضها البعض، كل شخص لنفسه فقط».

القوات الروسية انسحبت من مدينة ليمان الواقعة في إقليم دونباس

يذكر أن القوات الروسية انسحبت من مدينة ليمان الواقعة في إقليم دونباس، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن انسحاب القوات جزء من تشكيل خطوط دفاعية أكثر أهمية.