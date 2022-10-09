قناة «الحياة» تعرض حفل عيد ميلاد دار الأوبرا الليلة

تعرض شبكة تليفزيون الحياة، حفل عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، تحت عنوان «34 عامًا من التنوير والإبداع»، إذ يتضمن الحفل، العديد من الفقرات والمفاجآت الغنائية.

أبرز فقرات حفل الليلة على الحياة

ويتضمن الحفل، الذي سيُعرض على قناة الحياة، محمد منير، مدير إدارة الإعلام، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، فقرة لفرقة عبد الحليم نويرة، مع المايسترو صلاح غباشي، والمايسترو أحمد عامر، حيث سُتلعب قوالب موسيقية عربية التي جرى تقديمها على مدار 34 عامًا، من موشحات وأدوار وطرب أصيل، بجانب رقصات للباليه وحناجر ذهبية من سفراء الطرب الأصيل.

الحياة تعرض احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

وكانت شاشة قناة «الحياة»، نقلت منذ يومين، احتفالية دار الأوبرا المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أحياها نجوم الموسيقى العربية في دار الأوبرا، والفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وتناولت الاحتفالية العديد من الأعمال الوطنية؛ منها عظيمة يا مصر للفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأغنية يا أغلى اسم في الوجود، وتسلملي يا وطني للفنانة سعاد محمد، والله يا بلادنا لمحمد عبد الوهاب، وغيرها من الأغاني الوطنية الخالدة في قلوب الشعب المصري.