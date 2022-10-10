شاب يهدي عمرة لروح معلم كفر الشيخ المتوفى بطابور الصباح: «ده حقه علينا»

حالة حُزن شديدة يعيشها أهالي مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، بعد وفاة المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، بمحافظة كفر الشيخ، والذي توفي صباح يوم الإثنين الماضي، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.

ورغم مرور أسبوع على وفاة المُعلم الراحل فما زال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتذكرونه بالدعاء والصدقات والختمات القرآنية، ومن بينهم الشاب هيثم إبراهيم حافظ، صاحب الـ37 عاماً، الذي قام بعمل عمرة وإهدائها إلى روح المُعلم الراحل «إبراهيم القحافي»، حيث نشر صورة لهاتفه المحمول بصورة المُعلم المتوفي من الحرم المكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «ماذا بينك وبين الله وحُب الناس لك.. عمرة المغفور له الأستاذ إبراهيم القحافي».

«أنا معرفش أستاذ إبراهيم معرفة شخصية ولكن إحنا من بلد واحدة وكنت دايماً بسمع عنه كل خير، وشوفت قد إيه الناس حزينة عليه، والكل بيتكلم عنه وعن أخلاقه العالية، ووفاته المفاجئة إللي صدمت الكل»، بهذه الكلمات بدأ «هيثم حافظ»، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «حافظ»، أنه قام بعمل عمرة وإهداء ثوابها إلى روح المُعلم الراحل: «أنا سمعت إن أستاذ إبراهيم الله يرحمه حج واعتمر أكثر من مرة، ولكن قررت أعمله عمرة عشان ده حقه علينا خاصة بعد ما شوفت ناس بتتسابق على عمل صدقات جارية باسمه، وختمات قرآنية، وربنا يتقبل منا جميعاً، ويجعلها في ميزان حسناته، ويصبر كل حبايبه يارب العالمين».

إطلاق اسم المُعلم الراحل على إحدى قاعات مجمع البرعي الخيري ببيلا

وفي سياق متصل، أعلن مجمع البرعي الخيري ببيلا عن إطلاق اسم المُعلم الراحل على إحدى قاعات المجمع، وذلك تكريماً له باعتباره أحد رواد المجمع، وأحد أهم المتبرعين له.

وأكد أحمد البرعي، مدير مجمع البرعي الخيري، أنه تم افتتاح قاعة بالمجمع الخيري لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان تحمل اسم المُعلم الراحل إبراهيم القحافي، وذلك تكريماً له ولجهوده في رعاية الفقراء والمساكين والأيتام، داعياً الله العلي القدير أن يتقبله بقبول حسن، ويجعل كل ما قدمه من أعمال خيرية في ميزان حسناته.

تفاصيل وفاة المُعلم

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة صباح يوم الاثنين الماضي 3 أكتوبر، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح، ونقله إلى مستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع جنازته في صلاة العصر من نفس اليوم بمقابر مدينة بيلا.