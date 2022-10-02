تفاصيل وفاة معلم بشمال سيناء أثناء طابور الصباح.. «أزمة قلبية»

مع انطلاق اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد، الذي بدأ في الأول من أكتوبر في مختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات، لتوحيد مواعيد العام الدراسي في مختلف المراحل التعليمية، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء، يفيد بوفاة أحد المعلمين.

وأفاد التقرير بتعرض محمد حسن حسين، أخصائى صحافة بمدرسة رمانة الثانوية التجارية، التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية، لحالة إعياء شديد في أثناء طابور الصباح، ليتم نقله على إثرها إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، لتوافيه المنية داخل المستشفى متأثرا بأزمة قلبية.

نقيب المعلمين يكلف بإنهاء إجراءات الدفن

ومن جانبه، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بشمال سيناء برئاسة محمد بحيرى، واللجنة النقابية، للتوجه إلى المستشفى فورا من أجل إنهاء إجراءات الدفن وتشييع الجنازة، فضلا عن مرافقة أسرة المعلم خلال ذلك الظرف الصعب.

وأكدت غرفة عمليات نقابة المعلمين، في بيانها، أن تقرير المستشفى أوضح إصابة محمد حسن حسين بإعياء شديد، خلال طابور الصباح بعد تعرضه لأزمة قلبية، تسببت في وفاته.