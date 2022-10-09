وفاة الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح في المنوفية.. «مات قبل استلام التكليف»

توفي قبل قليل، الطبيب الشاب في محافظة المنوفية عبدالرحمن صلاح، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى حجزه في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وتستعد الأسرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحديد موعد تشييع الجثمان.

وتخرج الطبيب الشاب، العام الماضي في كلية الطب وأنهى الامتياز العام الحالي، وكان يستعد لاستلام التكليف الأيام المقبلة، وخيّم الحزن على محافظة المنوفية بعد الإعلان عن وفاته.

نقابة الأطباء بالمنوفية تنعى الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح

ونعت نقابة الأطباء في المنوفية الطبيب الشاب الدكتور عبد الرحمن صلاح على صفحتها الرسمية وجاء البيان كالتالي: «يتقدم مجلس نقابه أطباء المنوفية بخالص التعازي لوفاة الزميل الطبيب الشاب الخلوق عبدالرحمن صلاح، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وأحبائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

خبر بين أصدقاء الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح

وتداول أصدقاء الطبيب الشاب وعدد كبير من الأطباء في محافظة المنوفية خبر وفاة الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح، مؤكدين أنه كان شاب معروف عنه أنه محترم ومحبوب من الجميع وكان متفوقا في دراسته وكان لا يتأخر عن مساعدة الآخرين، وسط دعوات أن يغفر الله له وأن يرحمه ويلهم أهله وأصدقاءه الصبر على فراقه.