أجرى عملية ثم مات.. كواليس وفاة طبيب أثناء الراحة في مستشفى بنها

عبر أساتذة وزملاء الدكتور نبيل عادل، الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة وحدة الأوعية الدموية، عن حزنهم إثر رحيله بأزمة قلبية حادة خلال عمله بالمستشفى، وسبًّب رحيله صدمة للجميع بالمستشفى، لأنه كان محبوبًا ولا يتأخر عن عمله بل كان يتواجد في غير النوبتجيات الخاصة به للمشاركة في الجراحات وعلاج المرضى بالمستشفى وخاصة عيادة القدم السكري.

كواليس رحيل طبيب بأزمة قلبية حادة

وأوضح زملاء الراحل أن «شهيد الواجب» عثر عليه متوفى داخل السكن الخاص بالأطباء أثناء استدعائه لإجراء جراحة لمريضة كانت مقررة صباح اليوم، ليفاجئوا برحيله دون شبهة جنائية، إثر أزمة قلبية حادة.

مدير بنها الجامعي: كان طبيبا واعدا وتوفي أثناء العمل

قال الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفى بنها الجامعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقيد الدكتور نبيل عادل، رحل وسط صدمة الجميع إذ إنه من أكفأ الأطباء في تخصصه وكان الجميع يتنبأ له بمستقبل باهر في المجال حيث كان من أنشط أطباء وحدة الأوعية الدموية.

وأضاف «الدخاخني» أن الراحل لم يتأخر يومًا عن العمل، بل كان يتواجد في نوبتجيات إضافية وفي مواعيد غير مواعيده الرسمية لمساعدة المرضى والدخول للعمليات كان بمثابة متعة كبيرة له ليتعلم ويساعد المرضى، وفي حالة استدعائه في أي وقت تجده في دقائق معدودة في المستشفى يؤدي واجبه وكان يحب عمله ويتفانى فيه.

وأشار «الدخاخني» إلى أن الراحل كان يتمتع بالذوق والاحترام، ويبلغ من العمر قرابة 29 عامًا، ولم ترد منه أية شكوى منذ تكليفه بالعمل طبيب مقيم بالمستشفى، وكان يتمنى أن يكون رائدًا في مجال القدم السكري والأوعية الدموية.

تفاصيل وفاة طبيب بنها الجامعي خلال العمل

وعن ملابسات رحيله، قال «الدخاخني» إن الفقيد كان يعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في العمليات، وذهب لغرفته للراحة في سكن الأطباء، وباستدعائه فجرًا لاستكمال الجراحات المقررة ومنها جراحة لمريضة كانت معدة للعمليات فوجئوا به متوفى إثر توقف عضلة القلب داخل الغرفة، حيث تم نقله واتخاذ كل الإجراءات لمراسم تشييع الجثمان.

وقال «الدخاخني»، إن إدارة المستشفى تدرس تكريم اسم الطبيب خلال الفترة المقبلة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة باعتباره أحد شهداء «الجيش الأبيض» أطباء مصر.