وفاة طبيب أثناء تأدية عمله في مستشفى بنها الجامعي.. شهيد الواجب يرحل في صمت

حالة من الحزن الشديد بسبب وفاة طبيب أثناء عمله في مستشفى بنها الجامعي بين العاملين والمرضي والأطباء وهيئات التمريض لفراق الدكتور نبيل عادل الطبيب المقيم بالمستشفى، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء العمل في النوبتجية حيث كان يستعد لاستكمال الجراحات الخاصة بقسم الجراحة العامة وحدة الأوعية الدموية ليتم العثور عليه جثة هامدة داخل سكن الأطباء فجر أمس إثر أزمة قلبية حادة.

نقابة الأطباء تنعى الطبيب

فيما نعت نقابة أطباء مصر الدكتور نبيل عادل سيدار الطبيب المقيم قسم الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي الذي رحل اثناء تأدية عمله بالمستشفى في بيان لها على الصفحة الرسمية للنقابة جاء فيه «شهيد الواجب.. توفاه الله أثناء تأدية عمله.. نقابة الأطباء تنعى الدكتور نبيل عادل سيدار طبيب مقيم الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي والذي توفاه الله أثناء تأدية عمله بالمستشفى، وتسأل الله أن يتقبله من الشهداء».

كلمات مؤثرة إثر وفاة طبيب أثناء تأدية عمله ببنها الجامعي

وتواصلت حالة الحزن على وفاة طبيب أثناء تأدية عمله بمستشفى بنها الجامعي وهو الدكتور نبيل عادل الطبيب المقيم مستشفى بقسم الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي.

وقال الدكتور عمرو سرحان أستاذ الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي في تصريحات صحفية إن فقدان الراحل الدكتور نبيل عادل الطبيب المقيم بالمستشفى مثل فاجعة لكل من يعرف الراحل شهيد الواجب، حيث كان الكل يتنبأ له بمستقبل باهر فهو كان شخصا يراعي الله في عمله، ولم يقصر يوم في عمله وكان يتعامل مع المرضى كأهله.

أضاف سرحان أن الكل يجمع أن الراحل شهيد الواجب دمث الخلق، وشهادة المرضى وزملائه أنه كان إنسانا فوق العادة، والكل متأثر بوفاته وكان له ميزة أنه رغم الضغط والتوتر خلال العمل كان يتعامل بنفس الميزان مع كل الحالات دون عصبية أو مشاجرات والمرضى حزنوا عليه كأنه واحد من أهلهم.

كان يحضر للمستشفى على عكاز

وقال إن شهيد الواجب كان يعاني منذ فترة كسر في الكاحل، ورغم ذلك لم يقصر في عمله، وكان يأتي إلى المستشفى على عكاز، ويقوم بواجبة تجاه المرضي والجراحات، متناسيا آلامه، داعيا الله ان يتقبله في رحمته.

وكانت أسرة الدكتور نبيل عادل سيدار الطبيب المقيم ببنها الجامعي قد شيع جثمانه بعد القداس الإلهي على روحه في كنيسة بنها وسط حالة من الحزن بين المشاركين محتسبينه شهيدا عند الله مؤكدين أنه كان يراعي مرضاه بكل حب وود وتلقت الأسرة العزاء في الفقيد.