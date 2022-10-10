«صناعة الشيوخ»: برنامج حياة كريمة يطور القرى ويلمس المواطن البسيط

قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن الصناعة هي قاطرة التنمية وهي جزء واحد لا يجوز تجزئته، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو القطاع الأساسي القادر على استيعاب المشروعات المختلفة من متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

حلاوة: الصناعات الصغيرة هي أحد أهم روافد التنمية

وأضاف «حلاوة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الصناعات الصغيرة هي أحد أهم روافد التنمية وتساهم في زيادة الدخل القومي، «فيه الكثير من المبادرات قامت بيها الدولة لمساندة الصناعات الصغيرة».

حلاوة: برنامج حياة كريمة يعمل حاليا على تطوير القرى والصناعات الصغيرة بها

واستطرد: «برنامج حياة كريمة يعمل حاليا على تطوير القرى والصناعات الصغيرة بها، وده يلمس المواطن البسيط، وأنا أؤيد أي أجراء مالي ونقدي لترشيد الاستيراد، وفي ظل المعطيات العالمية الموجودة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية فلابد من ترشيد الاستيراد وإعطاء الفرصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة الداخلية».

كان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أكد من قبل على إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكسبه المزيد من الزخم والقوة والفعالية، خاصة وأن المنتدى يعتبر تجمعا دوليا رفيع المستوى، للمناقشة والتحضير بشكل قوى وعميق لاستضافة مصر مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر بشرم الشيخ.