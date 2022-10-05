انطلاق جلسات مجلس الشيوخ لإجراء انتخابات اللجان

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، منذ قليل لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

قوائم تشكيل اللجان النوعية

وتتضمن أعمال الجلسة البرلمانية اليوم، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويتمّ دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية على هيئات المكاتب بواقع 14 لجنة نوعية، ليتم إعلان النتيجة في جلسة عامة نهاية اليوم.

دور الانعقاد الثالث

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أمس، انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، كما شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.