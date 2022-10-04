رئيس مجلس الشيوخ: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا أعداء الوطن

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبدالرزاق، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ «نرسل أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تم من إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات شهد بها العالم، ولم ينكرها إلا أعداء الوطن الذين يسوؤهم النجاح، ويغيظهم العمار وهم فئة قليلة ضالة لا نأبه لهم بل نقول لهم موتوا بغيظكم لأن القافلة تسير على بركة الله».

توجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ

وشكر عبدالرازق أعضاء مجلس الشيوخ، على ما أنجزه المجلس خلال دوري الانعقاد السابقين في الجلسات العامة واللجان النوعية، وخروج التشريعات بشكلٍ منضبط ودقيق والدراسات القيمة بشأن الزيادة السكانية، مؤكدًا أن كل التوصيات التي أوصى بها أعضاء المجلس والحلول والاقتراحات برغبة أرسلت إلى الرئيس وللحكومة.

وأشاد بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك خلال افتتاح الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وأكد تمنياته أن تتجاوز مصر هذه المرحلة الحرجة التي تجتاح العالم، وأثّرت على الدول النامية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ مصر تواجه آثار الأزمة بكل نجاح خاصة مع المشروعات العملاقة التي بدأها رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية من مصانع جديدة أنشئت، ومصانع قديمة طورت، ومصانع مُعطّلة شُغلت ومزارع سمكية عملاقة دُشنت وأنتجت، وملايين أفدنة من الصحاري استصلحت بأحدث أساليب العلم الحديث، واستزرعت وآتت أُكلها بعد أن أثمرت وصوامع لتخزين الغلال لسد احتياجات البلاد لأطول مدة ممكنة، ما ساعد على مواجهة آثار تلك الأزمة.

تحقيق حلم الشعب المصري

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، تأييد ودعم المجلس للرئيس عبدالفتاح السيسي في سعية الدائم؛ لتحقيق حلم الشعب المصري في بناء الجمهورية الحديثة، وتابع رئيس مجلس الشيوخ بأن افتتاح دور الانعقاد الثالث يتزامن مع ذكري غالية علينا، وهي الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، موجهًا تحية احترام وتقدير للقوات المسلحة مجمع الأبطال ومؤسسة الوطنية المصرية، مشيدًا بما حققه الجيش المصري من انتصارات ليس فقط المعارك النظامية العسكرية بل الحرب على الإرهاب الذي قضى عليه بالتعاون مع الشرطة الباسلة.

وأضاف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنّ دور الانعقاد جاء مع ذكرى المولد النبي الشريف الذكرى العطرة لمولد لنبي الذي جاء هدى ورحمة للعالمين.

استكمال مسيرة العمل

وقال رئيس مجلس الشيوخ، «أجدد العهد معكم بأن نبذل جهدًا أكثر لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وعبور هذه المرحلة الصعبة، وأن يذخر الدور الجديد بموضوعات مهمة ومما يدل على ذلك ما يُقدم لهيئة المكتب وهي 3 دراسات مهمة في عدد من ملفات التي تهم الدولة وقضايا الوطن، وهي دراسة حولة العنف الأسري، دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الشباب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 441 لسنه 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول وتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التي تلقاها مجلس الشيوخ.

ووجه رؤساء الهيئات البرلمانية ووكيلا المجلس خلال كلماتهم التهنئة والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.