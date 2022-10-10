«طائرة المنيا» تعتمد على «مغاطس الثلج» استعدادا للدوري: «تزيل أي جهد»

«مغاطس الثلج» تعد من أقوى وأهم طرق الاستشفاء التي يتبعها الجهاز الفني لفريق كرة الطائرة بنادي المنيا الرياضي الذي يلعب بالممتاز «ا» - الدرجة الأولى - للموسم الخامس على التوالي، فعقب انتهاء التمرينات الشاقة في المعسكرات المغلقة، يغطس كل لاعب بالثلج لمدة لا تتجاوز الـ3 دقائق، لإزالة الجهد الشاق الذي بذله خلال المران.

طائرة المنيا الفريق الوحيد بالصعيد في الممتاز «ا»

وقال الكابتن إبراهيم عبد الحكم المدير الفني ورئيس جهاز فريق كرة الطائرة، «الدرجة الأولى» بنادي المنيا الرياضي، ويعد الفريق الوحيد في محافظات الصعيد الذي يشارك في منافسات الدرجة الأولى الممتاز «ا»، إنه تم تنظيم المعسكر الداخلي المغلق للفريق الأول على مدار 6 أيام، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في منافسات الدوري المقبلة، حيث جرى إعادة تخفيض الميزانيات لجميع الأنشطة بالنادي، وتم الاستعانة باللاعبين الجدد، وقد بدأت فترة الإعداد في شهر سبتمبر الماضي، وتستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

أضاف «عبد الحكم»، أن الفريق يخضع لـ3 تمرينات في اليوم الواحد خلال المعسكر الداخلي، الأولى لتمرينة بدنية ويتخللها الجيم والجبل والضاحية، والتمرينة الثانية لثقل المهارات، والثالثة تكون خططية، ومن المقرر تنظيم معسكريين خلال الشهر الجاري، بينهم معسكر خارجي.

النزول في مغاطس الثلج مدة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق

وأوضح المدير الفني، أنه خلال تلك التمرينات، يتم توجيه اللاعبين إلى صعود الجبل في محافظة المنيا مرتين في اليوم، خاصة وأن تدريبات الرمال مفيدة للأربطة، وهي أكثر الإصابات شيوعا في اللعبة، كما أن الغطس داخل مغاطس الثلج معروف جدا على مستوى العالم، فهو يعد أحدث أنواع الاستشفاء، فكل لاعب يمكث داخل مغطس الثلج مدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وهذا يشعره بأنه لم يخض أي تمرينات شاقة، و«اللاعب يرجع زي الحصان» منوها أنه من المفترض اتباع هذه الطريقة عقب انتهاء أي تدريب رياضي.

وفي عام 2017، صعد فريق نادي المنيا الرياضي لكرة الطائرة بقيادة الكابتن إبراهيم عبد الحكم، المدير الفني ورئيس الجهاز، وخالد أبو الوفا نائب رئيس الجهاز، ياسر يسري مدرب عام، أحمد عبد المعبود أخصائي تاهيل وفتنس، هتلر مدير إداري، حامد أحمد، ماجد فوزي مدربان، وبلال مصطفي مهمات، حيث حصل على كأس المركز الأول للممتاز «ب» وصعد للممتاز «ا»، ويلعب الفريق بالدرجة الأولى للموسم الخامس على التوالي في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ نادي المنيا.