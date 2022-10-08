«تنمية الصعيد» يرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظات: 16.3 مليار جنيه استثمارات

من المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء بصعيد مصر، برنامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد، وتحديدا قنا وسوهاج، بدأ المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يعتبر الاهتمام بالصعيد من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ويُنفّذ بالتنسيق مع البنك الدولي.

تأتي أبرز الإنجازات حقّقها برنامج تنمية الصعيد وفق تقرير وزارة التنمية المحلية ما يلي:

- ضخ استثمارات بـ16.3 مليار جنيه في مجال البنية التحتية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وترفيق المناطق الصناعية في قنا وسوهاج.

- توفير نحو 400 ألف فرصة عمل، وخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن.

- تنفيذ نحو 3600 مشروع من صرف ومياه شرب، وتطوير مرافق وخدمات ورفع كفاءة طرق وخلافه.

- عدد المشروعات المستهدف إنشاؤها 4123 مشروعًا، وفق احتياجات قرى ومراكز قنا وسوهاج.

- الاستعانة بآراء المواطنين في تحديد المشروعات التي تنفّذ وفق أولوياتهم واحتياجاتهم.

إحياء مشروعات الصرف

- ساهم في إحياء مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، كانت تقدر بـ6 مليارات جنيه.

- الانتهاء من 7 محطات معالجة صرف صحي مع تغطية مدينتين و14 قرية بالصرف الصحي.

- 10 مدن وقرى شهدت دعم خدمات الصرف.

- إحلال شبكات مياه الشرب فى 44 قرية ومدينة لخدمة المواطنين.

رفع كفاءة الطرق

- رفع كفاءة ورصف 1000 كيلو متر شوارع ضمن خدمات البنية التحتية.

- 88 مشروعًا للتطوير الحضري، أنشئت لتطوير خدمات الإنارة وتحسين البيئة.

- 4 مناطق صناعية يتم ترفيقها لخدمة الصناعة بتكلفة تصل لـ6 مليارات جنيه.

- 8 تكتلات اقتصادية تدعم بـ500 مليون جنيه.

- 5 مجالات استهدفت على أراضي المحافظات منها البنية التحتية والتكتلات الاقتصادية والمراكز التكنولوجية، وتنمية القدرات ودعم الصناعة.

- مد برنامج تنمية الصعيد ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا ومن المقرر تغطية كل محافظات الصعيد لدعم البنية التحتية.

دعم التكتلات الاقتصادية

- دعم التكتلات الاقتصادية وتشجيع الحرف اليدوية بما يساهم في توفير فرص عمل وتحويل المحافظات إلى مناطق جذب.