نادي المنيا وتنشيط السياحة ينظمان ورشة تلوين للأطفال لرفع الوعي الأثري

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، ورشة رسم وتلوين للأطفال من أبناء أعضاء الجمعية العمومية؛ لرفع وعيهم الأثري والسياحي، وتعريفهم بأبرز ملوك وملكات مصر والمحافظة في العصر القديم، وعدد من المعالم السياحية والأثرية الكائنة في المنيا وتضم عصورا متنوعة منها الفرعوني والروماني واليوناني والإسلامي والقبطي، حيث توجد عدة مناطق منتشرة في كافة ربوع المحافظة.

كلمة تعريفية للأطفال عن رموز محافظة المنيا

وشارك بفعاليات الورشة عدد كبير من الأطفال بأعمارهم المختلفة؛ وشملت الورشة كلمة تعريفية للأطفال عن رموز محافظة المنيا وأشهر الأماكن الأثرية والسياحية، ثم تلوين لشعار المحافظة "رأس نفرتيتي" وصور للملك إخناتون.

رسائل ثقافية للأطفال ورفع الوعي الأثري

وقالت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة بنادي المنيا ومشرفة النشاط أن الورشة تهدف لتوصيل رسائل ثقافية للأطفال ورفع الوعي الأثري لديهم ومعرفة تاريخ بلادهم، وقاموا بتلوين الرسومات التي تم توزيعها عليهم، مؤكدة على وجود تعاون مثمر خلال الفترة المقبلة مع هيئة تنشيط السياحة سواء تنظيم رحلات للمناطق السياحية أو عقد العديد من الورش.

من جانبها أكدت إيمان أحمد أخصائي سياحة بوزارة السياحة والآثار ضرورة استمرار مثل تلك الفعاليات الهامة، حيث إنها لم تقتصر فقط على التلوين ولكن يتم خلالها نشر بعض الثقافات مثل كيفية التعامل مع السياح وكيفية الحفاظ على الأثر، وتشجيعهم على زيارات الأماكن السياحية ضمن خطة وزارة السياحة حالياً للاهتمام بالأطفال.